أسعار الذهب في مصر تواصل ارتفاعها

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، 20 فبراير، عند متوسط الأسعار، التي وصلت إليها، أمس الأربعاء، رغم القفزة، التي حققها عيار 21، قبل يومين.

وأوردت صحيفة "الوطن" المصرية، متوسط أسعار الذهب، التي تشمل عيار 24، وعيار 21، وعيار 18، إضافة إلى سعر الجنيه:

- تراوح سعر غرام الذهب عيار 24، بين 793 و795 جنيها.

- سعر غرام الذهب عيار 21 تراوح بين 694 و696 جنيها.

- سعر غرام الذهب عيار 18 تراوح بين 595 و597 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب، خلال تعاملات اليوم، وصل إلى 5 آلاف و568 جنيها.

وبحسب صحيفة "المال"، فإن أسعار أوقية الذهب عالميا، ارتفعت بشكل مفاجئ، لأكثر من 1600 دولار مما تسبب في صعود أسعار الذهب في مصر، أمس الأربعاء، بشكل كبير في بداية تعاملات السوق المحلية، حيث ارتفع عيار 21، الأكثر مبيعا، لأعلى سعر له منذ بداية عام 2020، بزيادة قدرها 6 جنيهات ليصل إلى 697 جنيها للغرام، مقارنة مع 691 جنيها للغرام في تعاملات الثلاثاء.

ولفتت الصحيفة إلى أن سعر الذهب في مصر، يتأثر بعدة عوامل أبرزها أسعار الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، إضافة إلى سعر الأوقية في بورصة الذهب، مما يسهم في زيادة أو انخفاض أسعار الذهب فى مصر بشكل متغير.

جدير بالذكر، أن الذهب يستفيد إيجابيا، من الأزمات العالمية، التي تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد مما يجعله الملاذ الآمن لدى المستثمرين.