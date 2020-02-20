400 مليار درهم... قفزة في رصيد المركزي الإماراتي من العملات الأجنبية

شهد المصرف المركزي الإماراتي قفزة في رصيده من العملات الأجنبية حيث بلغ 400 مليار درهم في الشهر الأول من العام الجاري.

وأظهرت الإحصائيات التي أعلنها مصرف الإمارات المركزي أن الزيادة المسجلة في رصيد العملات الأجنبية خلال يناير/كانون الثاني الماضي، جاءت نتيجة ارتفاع بند الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج والتي بلغت نحو 369 مليار درهم بنمو نسبته 1% تقريبا مقارنة مع 365.68 مليار درهم في ديسمبر/كانون الأول 2019، بحسب وكالة أنباء "وام".

وبموجب المعايير التي يتبعها المصرف المركزي فإن أصوله بالعملة الأجنبية لا تتضمن شريحة الاحتياطي لدى المصرف وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

ووصل رصيد المركزي من الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 11.47 مليار درهم تقريبا في يناير الماضي.. فيما بلغ رصيد بند أصول أجنبية أخرى إلى 19.49 مليار درهم خلال الشهر ذاته.