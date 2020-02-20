"وول ستريت" تتراجع بفعل مخاوف وصول "كورونا" إلى دول أخرى

دفع الإعلان عن حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين ودول أخرى انخفاض الأسهم الأمريكية، بقيادة تراجع في أسهم قطاع التكنولوجيا ذات الثقل.

وهبط، اليوم الخميس، المؤشر داو جونز الصناعي 130.79 نقطة أو ما يعادل 0.45 في المئة إلى 29217.24 نقطة.

كما هبط المؤشر "ستاندرد آند بورز" 500 بمقدار 13.15 نقطة أو 0.39 في المئة إلى 3373 نقطة وتراجع المؤشر "ناسداك" المجمع 66.22 نقطة أو 0.67 في المئة إلى 9750.97 نقطة.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، قال، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي، إن الإصابات بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" خارج الصين بلغت 1076 إصابة في 26 دولة، إلى جانب 7 حالات وفاة.

​وأضاف أن نصف الحالات المكتشفة خارج الصين كان على متن السفينة "دايموند برنسيس"، متابعا: "إلى جانب مراقبة تطورات تفشي الفيروس الجديد، يتمثل عمل المنظمة الرئيسي في التعاون مع البلدان والشركاء لتنسيق الاستجابة العالمية".

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 2118 شخصا. وأضافت أن عدد االمصابين وصل إلى 74.5 ألف حالة، مشيرة إلى شفاء نحو 16 ألف شخص.

كما أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم، إصابة ثلاثة إيرانيين بفيروس كورونا الجديد، اثنين منهم يقيمون في مدينة قم، جنوب العاصمة طهران، والثالث في مدينة أراك.

يأتي ذلك، عقب وفاة مصابين اثنين بفيروس "كورونا" أمس الأربعاء، في مدينة قم، وإعلان تعطيل المدارس والجامعات في المدينة المذكورة تحسبا من انتشار الفيروس.