مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية في مارس

قال مسؤول في الهيئة المصرية للثروة المعدنية، اليوم الأحد، إن مصر تخطط لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال النصف الأول من مارس/ آذار المقبل.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات لوكالة "رويترز"، أنه "سيتم طرح الصحراء الشرقية أمام المستثمرين بنظام البلوكات، على أن يتم إغلاق كل مرحلة بعد أربعة أشهر من طرحها.

وأشارت الوكالة إلى أن المزايدة سيتم طرحها بنظام الإتاوة والضرائب وحصة للحكومة.

ومن المعتقد أن الصحراء الشرقية لمصر غنية بالذهب لكن التعقيدات والعراقيل التنظيمية حالت لعقود دون فتحها أمام الاستثمارات الخاصة.

ويتركز إنتاج الذهب بمصر حاليا في منجم السكري بالصحراء الشرقية والذي تديره شركة سنتامين المدرجة في لندن.