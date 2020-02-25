صحيفة: دول خليجية مستعدة لتقديم المساعدة إلى لبنان

كشفت صحيفة لبنانية، اليوم الثلاثاء، أن دولا خليجية عدة أعطت الضوء الأخضر لمساعدة لبنان اقتصاديا وماديا لكن بشروط وطرق مغايرة ومختلفة عن السابق.

ذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة أن الدول الصديقة للبنان، وخصوصا ​دول مجلس التعاون​ الخليجي، تنوي مساعدة لبنان بطريقة مجدية لهذا البلد، وليس بطريقة تذهب فيها الأموال التي تدفع هباء كما كان يحصل.

ووفقا للمصادر، فإن هؤلاء الخليجيين يتجنبون الحديث المباشر عن ​الحكومة اللبنانية​، كما لم تبدر منهم إشارات سلبية أو إيجابية تجاه رئيسها ​حسان دياب​، بل على العكس، أبدوا استعدادهم للاستجابة لأي مشروع استثماري مدروس وجدي يقدّم إليهم من قبل اللبنانيين.

ونقلت المصادر كلام الخليجيين الذي قالوا: "نحن مستعدون إمّا لتنفيذ هذا المشروع مباشرة أو تقديم المشورة حياله، ولكن أهم ما يجب أن يكون معلوماً لدى اللبنانيين هو ألّا يوجد أي توجه لوضع ودائع خليجية في ​مصرف لبنان​".

وتصاعدت الأزمة الاقتصادية الطويلة في لبنان العام الماضي وسط تباطؤ تدفقات رأس المال في البلاد واندلاع الاحتجاجات على النخبة الحاكمة.