مديرة صندوق النقد الدولي تعين نائبة جديدة لها

وقررت مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، تعيين أنطوانيت سايح مديرة إدارة أفريقيا السابقة في الصندوق نائبة لها، بحسب "رويترز".

وقالت جورجيفا في بيان: "تمثل أنطوانيت مزيجا نادرا من القيادة المؤسسية والقدرة التحليلية العميقة والتزاما ثابتا بالعدالة"، مضيفة أنهما عملتا سويا لسنوات طويلة في البنك الدولي.

وسايح ليبيرية الجنسية، وأمضت 17 عاما في العمل بالبنك الدولي، وشغلت من قبل منصب مدير إدارة أفريقيا في الصندوق في الفترة بين عامي 2008 و2016، وانضمت بعد ذلك وحتى الآن إلى مركز التنمية العالمية البحثي في واشنطن.

وفي الفترة بين عامي 2006 و2009 شغلت منصب وزيرة للمال في ليبيريا.

وستكون سايح واحدة من أربعة نواب لجورجيفا وستعمل تحت إشرافها، لكنها لن تحل محل ديفيد ليبتون النائب الأول لها وهو المنصب الثاني في الصندوق والذي يحظى شاغله بنفوذ كبير فيما يتعلق بسياسات الصندوق.

وفي أول تغييرات إدارية كبيرة لخبيرة الاقتصاد البلغارية التي تولت منصب مديرة الصندوق، أعلنت جورجيفا أن ليبتون وكارلا جراسو رئيسة الشؤون الإدارية ونائبة المديرة سيغادران منصبيهما في نهاية فبراير/شباط.