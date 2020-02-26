رئيس "غازبروم نفط" الروسية: فيروس كورونا يؤثر على وضع سوق النفط في العالم

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم نفط" الروسية، ألكسندر ديوكوف، اليوم الأربعاء، أن فيروس كورونا (كوفيد -19) له تأثير كبير على السوق النفطي، معتبرا أن "أوبك+" لا يمكنها أن تتفاعل مع تقلبات السوق.

وأشار ديوكوف خلال مؤتمره الصحفي إلى أن "فيروس كورونا المنتشر اليوم في العالم له أثر على وضع سوق النفط والدليل انخفاض ملحوظ في الاستهلاك في الصين ما يؤثر على كل شيء".

وعن التدابير المحتملة لـ"أوبك +"، قال ديوكوف: "إن أوبك + لا يمكن أن تستجيب بسرعة لاتجاهات السوق وإلا فسيواجه الجميع الانهيار وعدم الاستقرار".

وتابع ديوكوف، قائلا: "سوف يتزعزع الوضع في سوق النفط إذا استجابت أوبك + لجميع التغيرات في السوق كل شهر".