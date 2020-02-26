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10:18 GMT26 فبراير/ شباط 2020
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    الدولار الأمريكي

    بعد رحلة الانهيار... الدولار يعاود الارتفاع أمام الجنيه المصري

    © Sputnik . Alexey Suchorukov
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    شهد سعر صرف الدولار الأمريكي، ارتفاعا أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

    ارتفع الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما انخفض السعر في البنك العربي الأفريقي، فيما استقر في 7 بنوك أخرى، بحسب ما نشره "مصراوي".

    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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    وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 15.52 جنيه للشراء، و15.62 جنيه للبيع، كما ارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك القاهرة إلى 15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع.

    وشهد سعر صرف الدولار ارتفعا قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.54 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع، بينما انخفض قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.

    وفي بنوك مصر والأهلي والإسكندرية، استقر سعر الدولار عند 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع، فيما ثبتت الأسعار في بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والبركة عند 15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع.

    يذكر أن البنك المركزي المصري أصدر قرارًا بتعويم سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليترك تحديده رهن قوى العرض والطلب، وحينها قفزت قيمة الدولار مقابل العملة المصرية إلى قرابة 18 جنيهًا من دون 9 جنيهات وفقًا للسعر الرسمي في المصارف وأكثر من 13 جنيهًا في السوق السوداء.

    القرار الذي اتخذ في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2016، أثار جدلًا حول مستويات سعر صرف العملات الأجنبية، والتي تتحكم بطبيعة الحال في العديد من المستويات السعرية للسلع، خاصة بعدما ظل سعر "الدولار- جنيه" يحوم حول نطاق الثمانية عشر جنيها لعامين تقريبًا.

    ومع ذلك، فإن سعر صرف العملة المصرية مقابل الأمريكية لم يكن ثابتًا تمامًا خلال هذه الفترة، حيث بلغ ذروة ارتفاعه عند 19.13 جنيه للدولار الواحد في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2016، قبل أن يتراجع إلى 15.73 جنيه في فبراير/ شباط عام 2017، وفقًا للبيانات التي استعرضتها صحيفة "اليوم السابع" المصرية في تقرير لها.

    لكن سعر صرف الدولار- جنيه ارتد بعد ذلك بعد ذلك مقتربًا من حاجز الثمانية عشر جنيهًا، ومع ذلك قدمت العملة أداءً وضعها بين أفضل عملات العالم على مدار العام الماضي، لتزداد قيمتها أمام نظيرتها الأمريكية ويتراجع سعر الصرف الأجنبي في مصر بشكل ملحوظ.

    وواصل الجنيه المصري صحوته في العام الحالي ليقترب سعر صرف الدولار مقابله من نحو 15.51 جنيه، وهو أقوى مستوى للعملة المصرية في أكثر من ثلاث سنوات.

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