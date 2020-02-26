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11:01 GMT26 فبراير/ شباط 2020
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    بورصة قطر

    التحذيرات من كورونا تقود بورصات الخليج للتراجع

    © REUTERS / NASEEM ZEITOON
    اقتصاد
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    استهلت معظم البورصات الرئيسية في الخليج تعاملات اليوم، بالتراجع، حيث منيت بورصة السعودية بأكبر الخسائر، مقتدية بهبوط الأسهم العالمية مع تنامي المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

    ويأتي ذلك بعد أن حذرت الولايات المتحدة مواطنيها، أمس الثلاثاء، بالتأهب لحدوث وباء محتمل، حسبما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.

    البورصة
    © Sputnik . Ruslan Krevobok
    بورصة قطر تحقق أداء أفضل من سائر أسواق الخليج ومصر تتراجع
    وأصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تحذيرا للأمريكيين، أمس الثلاثاء، دعتهم إلى البدء في الاستعداد لانتشار فيروس كورونا المستجد، بعد تقارير هذا الأسبوع، عن ظهور إصابات جديدة في عدد من البلدان الأخرى. 

    ولفتت الصحيفة إلى أن المؤشر السعودي الرئيسي خسر 1.3 في المئة، في التعاملات المبكرة مع هبوط جميع أسهم البنوك السعودية، بما في ذلك سهم مصرف الراجحي الذي خسر 1.1 في المئة، بينما هبط سهم شركة النفط العملاقة "أرامكو" السعودية 0.9 في المئة.

    ونزل سهم البنك العربي الوطني 3.2 في المئة، وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 1.2 في المئة وتراجعت أسهم إعمار العقارية 1.4 في المئة، وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.5 في المئة. 

    وهبط سهم العربية للطيران 2.8 في المئة مواصلا خسائره من الجلسة السابقة، وعلقت الإمارات العربية المتحدة، أمس الثلاثاء، جميع رحلات الطيران إلى إيران ومنها، لمدة أسبوع، على الأقل، بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد. 

    ولفتت الصحيفة إلى أن المؤشر القطري انخفض 1.1 في المئة متأثرا بهبوط سهم قطر للتأمين 6.9 في المئة مع انقضاء الحق في توزيع نقدي لأكبر شركة تأمين في الخليج من حيث القيمة السوقية. 

    وتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.3 في المئة ونزل سهم قطر للوقود اثنين في المئة.

    وفقد مؤشر سوق أبوظبي 0.1 بالمئة بعد نزول سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.8 بالمئة وهبوط سهم الشركة العالمية القابضة 0.9 بالمئة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    تراجع الأسهم, فيروس كورونا, البورصة السعودية
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