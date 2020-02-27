انخفاض سعر خام برنت إلى ما دون 51 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2018

تراجعت أسعار النفط العالمية، اليوم الخميس، بنسبة 4 في المئة، حيث هبط سعر ماركة برنت إلى ما دون 51 دولار للبرميل، لأول مرة منذ 26 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وسط انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقا للبيانات التداول.