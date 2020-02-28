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09:04 GMT28 فبراير/ شباط 2020
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    إنشاء خط أنابيب غاز التيار الشمالي - 2

    سفير النمسا في موسكو: فيينا تقف ضد العقوبات الأمريكية على مشروع "التيار الشمالي 2"

    © Photo / Nord Stream 2 / Axel Schmidt
    اقتصاد
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    صرح يوهانس أيغنير، سفير النمسا في موسكو، أن فيينا تقف ضد العقوبات الأمريكية المفروضة على مشروع "التيار الشمالي 2"، كما وتأمل أن يتم إكمال المشروع على الرغم من هذه العقوبات.

    وقال أيغنير في مقابلة خاصة مع "سبوتنيك": "النمسا تؤيد تماما مشروع "التيار الشمالي 2"، لأنه يعد مشروعا مهما جدا لتوفير إمدادات الغاز الموثوقة والفعالة، وبالتالي هام لأمن الطاقة في أوروبا كلها، ونحن ننطلق من حقيقة أنه سيكتمل على الرغم من العقوبات الأمريكية".

    وأضاف: "من وجهة نظر النمسا، نحن نتحدث عن تحسين أمن الطاقة لجميع الدول الأوروبية، وفي الوقت نفسه تلعب روسيا، باعتبارها موردا للطاقة، دورا عالميا هاما في هذا المجال، فهي تقوم بتوريد الطاقة إلى النمسا بشكل موثوق منذ عام 1968، وبشكل عام، لدى بلدنا موقف سلبي من العقوبات الخارجية".

    سفينة Pioneering Spirit قبل بدء تركيب خط أنابيب غاز لمشروع التيار الشمالي - 2
    © Photo / Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
    مع اقتراب إطلاق "التيار الشمالي"... روسيا وألمانيا تتفقان على إنشاء مجموعة للطاقة

    وكان نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، قد صرح في مؤتمر صحفي عقد في برلين في 18 شباط/ فبراير الجاري، بأن التوقعات بشأن مواعيد انتهاء عملية تسليم مشروع "التيار الشمالي 2" ما زالت غير واضحة تماما، ولكن من المؤكد أنها ستتم في أواخر عام 2020.

    وتعارض الولايات المتحدة مشروع "التيار الشمالي 2"، كي تروج لغازها الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي، فيما صرحت روسيا مرارًا أن المشروع مفيد تجاريا وخدميا لأوروبا.

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع، في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فرض عقوبات على خطي أنابيب نقل الغاز "التيار الشمالي 2" و"التيار التركي"، وهو ما أدى الى إجبار شركة "ألياس" السويسرية على مغادرة المشروع خشية الوقوع تحت العقوبات الأمريكية.

    انظر أيضا:

    توقعات حول إتمام مشروع "التيار الشمالي-2" بحلول نهاية عام 2020
    مع اقتراب إطلاق "التيار الشمالي"... روسيا وألمانيا تتفقان على إنشاء مجموعة للطاقة
    "غازبروم": "التيار الشمالي 2" سيبدأ عمله بنهاية 2020
    الكلمات الدلالية:
    مد خط التيار الشمالي - 2, مشروع التيار الشمالي 2, التيار الشمالي - 2
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