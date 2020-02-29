"ستاندرد آند بورز 500" يتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ أزمة 2008

تراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" للجلسة السابعة على التوالي، أمس الجمعة، ليكابد المؤشر القياسي أكبر خسارة أسبوعية له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، بفعل المخاوف المتنامية من أن يفضي فيروس "كورونا" سريع الانتشار إلى ركود اقتصادي، وإن قلصت الأسهم خسائرها في ختام الجلسة.

وهبط المؤشر "داو جونز" الصناعي 356.88 نقطة، بما يعادل 1.39% إلى 25409.76 نقطة، وفقد "ستاندرد آند بورز" 24.7 نقطة أو 0.83% ليسجل 2954.06 نقطة، بحسب وكالة رويترز.

وزاد المؤشر "ناسداك" المجمع 0.89 نقطة أو 0.01%، ليصل إلى 8567.37 نقطة.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر، أولاً، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، على أنه "وباء"، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".