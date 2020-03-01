انخفاض إيرادات النفط في العراق خلال فبراير

تراجعت إيرادات النفط العراقية، خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، إلى 5 مليار دولار تقريبا، مقارنة بـ6 مليارات خلال شهر يناير/ كانون الثاني.

بغداد- سبوتنيك. وأعلنت وزارة النفط العراقية، في بيان اليوم الأحد أن "مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر شباط الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (98 ) مليون (347 ) ألف و(884) برميلا، بإيرادات بلغت أكثر من (5) مليارات و(52) مليونا و(528) ألف دولار".

وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام العراقي خلال يناير/ كانون الثاني، وفقًا لوزارة النفط "أكثر من (102) مليونًا و(485) ألفا و(497 ) برميلا، بإيرادات بلغت أكثر من (6) مليارات و(195 ) مليونا، و(446) ألف دولار".