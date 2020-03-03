لوك أويل: خفض إنتاج النفط المقترح يدفع الأسعار إلى 60 دولارا للبرميل

قال ليونيد فيدون، نائب رئيس لوك أويل، ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، إن خفض إنتاج نفط أوبك المقترح بما يصل إلى مليون برميل يوميا يكفي لتحقيق توازن في السوق ودفع أسعار النفط مجددا إلى 60 دولارا للبرميل.