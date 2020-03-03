وزير الطاقة الجزائري: دول "أوبك +" ستبحث تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط

قال وزير الطاقة الجزائري الذي يشغل منصب رئيس "أوبك"، إن دول "أوبك +"، ستبحث تخفيضات جديدة كبيرة لإنتاج النفط في اجتماعاتها، التي تعقد في فيينا، هذا الأسبوع.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول الوزير محمد عرقاب، لوكالة الأنباء الجزائرية (واج)، إنه سيجري بحث إمكانية تنفيذ خفض جديد كبير عبر سحب كميات لم تستهلك من السوق بسبب تفشي فيروس كورونا".

وتابع الوزير: "الاتجاه هو صوب استمرار التخفيضات، التي جرى تبنيها في ديسمبر/ كانون الأول 2019، مضيفا: "هناك توافق بين أوبك والمنتجين المستقلين، بمن في ذلك روسيا، بشأن هذه النقطة".