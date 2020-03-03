أوبك تمنع دخول الصحفيين إلى مبنى أمانة المنظمة بسبب تفشي فيروس كورونا

أعلنت منظمة "أوبك" في بيان لها أنها لن تسمح للصحفيين بالدخول إلى مبنى أمانة المنظمة بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما وأكدت "أوبك" في البيان، أنها ستقلص أيضا عدد مندوبي الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء في أمانة أوبك إلى الحد الأدنى الأساسي.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أمس الاثنين، أن فيروس كورونا انتقل من الصين إلى 64 دولة حتى الآن، وقالت المنظمة في بيان: "إن عدد حالات الإصابة المؤكد ارتفع خارج الصين من 1598 إلى 8 آلاف و774 في 64 دولة"، ​وأشار البيان إلى أن عدد قتلى الفيروس خارج الأراضي الصينية ارتفع إلى 128 شخصا منهم 24 شخصا خلال الـ24 الساعة الأخيرة.

وتسعى دول العالم جاهدة إلى تطبيق إجراءات احترازية لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد الذي يواصل تفشيه.

وقال وزير الطاقة الجزائري الذي يشغل منصب رئيس "أوبك" اليوم الاثنين، إن دول "أوبك +"، ستبحث تخفيضات جديدة كبيرة لإنتاج النفط في اجتماعاتها، التي تعقد في فيينا، هذا الأسبوع.