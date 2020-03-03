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00:38 GMT04 مارس/ آذار 2020
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    صندوق النقد الدولي

    تغير ترتيبات أحد أهم الأحداث الاقتصادية العالمية بسبب كورونا

    © AFP 2020 / ZACH GIBSON
    اقتصاد
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    أعلن صندوق النقد والبنك الدوليين، اليوم الثلاثاء، أنهما سيعتمدان "الصيغة الافتراضية" لاجتماعات الربيع بدلًا من عقد الاجتماعات الفعلية الدورية في واشنطن، خوفًا من الانتشار السريع لفيروس كورونا.

    وقالت المؤسستان الدوليتان في بيان مشترك نقلته شبكة "سي إن بي سي": "بالنظر إلى المخاوف الصحية المتزايدة المرتبطة بالفيروس، اتفقت إدارة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على تنفيذ خطة مشتركة لعقد اجتماعات الربيع لعام 2020 بشكل افتراضي".

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    وقالت المديرة العالمة لصندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إن هدفهما هو خدمة عضويتهما بفعالية مع ضمان صحة وسلامة المشاركين والموظفين.

    من المقرر عقد اجتماعات الربيع هذا العام في الفترة من 17 إلى 19 أبريل/ نيسان، ومن المفترض أن يحضرها نحو 10 آلاف مسؤول حكومي وصحفي ورجل أعمال وممثلين عن المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم، في وسط مدينة واشنطن.

    أثار الانتشار السريع للفيروس مخاوف داخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من أن التفاعلات الوثيقة بين الناس من بلدانهم الأعضاء البالغ عددها 189 دولة في اجتماعات الربيع يمكن أن تسهم في المشكلة عن غير قصد.

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    الكلمات الدلالية:
    البنك الدولي, صندوق النقد الدولي
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