السودان... خطوة نحو إنهاء عزلة النظام المصرفي للبلاد

وصرحت الشركة أنها بدأت في دخول السودان عبر مجال الدفع الإلكتروني في خطوة من شأنها أن تعطي زخما لمساعي إنهاء عزلة البلاد عن النظام المصرفي العالمي؛ بحسب صحيفة "الانتباهة".

وأوضحت شركة "فيزا" التي تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية ً مقرا لها، أنها تعمل عن كثب مع مؤسسات مالية منتقاة في السودان للمضي في استحداث حلول فيزا للدفع في البلاد.

وأضافت: "يسر فيزا أن تبني شراكات جديدة من شأنها أن تسمح بالاستفادة من تقنية الدفع العالمية من فيزا للمساعدة في دعم الشمول المالي والنمو الاقتصادي في السودان"،

يذكر أن "فيزا" أكبر شبكة في العالم للمدفوعات الإلكترونية، وإدارة المدفوعات بين المؤسسات المالية والتجار والمستهلكين والشركات والكيانات الحكومية.

وكانت الخارجية السودانية، قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن وفداً من الخارجية الإيطالية ترأسته نائبة وزير الخارجية، إيمانويلا ديل راي، وصل الخرطوم.

وقالت الخارجية، في بيان، إن الوفد الإيطالي وصل إلى الخرطوم "لإجراء مباحثاتٍ حول العلاقات بين السودان وإيطاليا والآفاق المستقبلية للتعاون على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية".