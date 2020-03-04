صندوق النقد الدولي: تفشي فيروس كورونا يشكل تهديدا خطيرا على الاقتصاد العالمي

قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الأربعاء، إن تفشي فيروس كورونا يشكل تهديدا خطيرا على الاقتصاد العالمي.

وأضافت جورجيفا، في مؤتمر صحفي، اليوم، أن "النمو العالمي في 2020 سينخفض لمستويات أقل من العام الماضي بالقدر الذي يستمر فيه تفشي فيروس كورونا".

وأوضحت أن "الدول الـ 189 الأعضاء في صندوق النقد ملتزمة بتحرك منسق لمحاربة كورونا".

تابعت قائلة "تفشي فيروس كورونا يتطلب آلية منسقة للرد". بحسب "رويترز".

وأشارت إلى أن "النظام المالي العالمي أكثر متانة إلى حد كبير مما كان قبل الأزمة المالية 2008-2009".

وأكدت على "ضرورة أن تكون هناك سيولة مالية كافية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا".

ولفتت إلى أن "صندوق النقد ملتزم بدعم الدول الأعضاء ويركز بشكل خاص على الدول التي تواجه أكبر مخاطر من فيروس كورونا".

وذكرت أن "الإنتاج في الصين تم إعادته إلى 60 بالمئة ومن المأمول أن يصل إلى 90 بالمئة في الأسابيع المقبلة".

ووفقا لها، فإن "الفترة الزمنية لتفشي فيروس كورونا وفعالية الرد سيحددان حجم التأثير على الاقتصاد العالمي".

وكشفت أن "صندوق النقد لديه 10 مليارات دولار متاحة في تمويلات بأسعار فائدة منخفضة للدول المنخفضة الدخل".

وقالت إن "النمو في الشرق الأوسط ومنطقة الشرق الأدنى سيكون أقل من التوقعات السابقة هذا العام".