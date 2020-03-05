شركة طيران بريطانية تعلن إفلاسها بسبب فيروس "كورونا"

أفادت وسائل إعلام بريطانية، يوم أمس الأربعاء، أن شركة الطيران البريطانية "فلايبي" أعلنت إفلاسها بعد أن تسبب ​فيروس كورونا​ المستجد بخسائر فادحة للشركة التي كانت تعاني من صعوبات وديون مالية.

وذكر موقع " بي بي سي" الإخباري البريطاني أن الشركة كانت تعاني من أزمة مالية حادة، وتلقت تنبيهات رسمية من الدولة البريطانية بشأن تسوية أوضاعها المالية، لكن مجيء وتفشي فيروس كورونا المستجد قضى على الشركة بالكامل.

وأصدرت شركة الطيران بيانا على موقعها الالكتروني وجاء فيه: تعلن "فلايبي" التي تعد من أكبر شركات الطيران في ​بريطانيا​ أنها دخلت مرحلة الإفلاس وباتت تحت الوصاية".

وأضافت الشركة في بيانها: "لقد تم إيقاف جميع الرحلات الجوية وتوقف عمل الشركة في ​المملكة المتحدة​ بمفعول فوري".

والشركة البريطانية تعد أكبر مشغل للرحلات الداخلية في المملكة المتحدة، حيث كانت تنقل نحو 8 ملايين مسافر سنويا من 43 مطار في ​أوروبا​ و28 في بريطانيا.