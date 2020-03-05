أسعار الذهب تواجه تقلبات شديدة بفعل كورونا

حقق الذهب ارتفاعا جديدا، اليوم الخميس، بفعل عمليات شراء طلبا للأمان تغذيها المخاوف حيال فيروس كورونا سريع الانتشار، لكن ارتفاعا في أسواق الأسهم حد من مكاسب المعدن.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن السعر الفوري للذهب كان مرتفعا 0.2 في المئة إلى 1638.70 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 في المئة لتسجل 1639.50 دولار.

ولفتت الوكالة إلى قول مايكل مكارثي، كبير استراتيجي السوق في "سي.إن.سي ماركتس"، عندما نرى دعما للذهب والدولار معا، فهو مؤشر على رغبة في الملاذ الآمن من المستثمرين.

من جهته تعافى الدولار من تراجعاته الحديثة، مستمدا الدعم من بيانات قوية للوظائف الأمريكية، يوم الأربعاء.

وتدعم الذهب غير المدر للعائد، من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة على نحو مفاجئ يوم الثلاثاء، لحماية أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات الوباء.

وارتفعت الأسهم الآسيوية اليوم، مقتدية بمكاسب السوق الأمريكية الليلة الماضية عقب أداء قوي من جو بايدن النائب السابق للرئيس الأمريكي في حملة الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة.

وقال مكارثي: "إذا استمرت موجة صعود (الأسهم) هذه لثلاثة أيام أو أربعة، فقد تتعامل معها الأسواق كضوء أخضر على صعيد الأثر الاقتصادي للفيروس، وقد نرى ضغطا على الذهب"، مضيفا: "الوضع شديد التقلب."