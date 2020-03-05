توقعات بموافقة "أوبك" على خفض إنتاج النفط بعد موافقة روسيا

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الخميس، إنه بحلول نهاية اليوم، ستسعى "أوبك" إلى أخذ موقف موحد بشأن خفض إنتاج النفط، بموجب اتفاق "أوبك +"، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد المزروعي في مؤتمر صحفي، عقده اليوم، أنه "متأكد من أنه بحلول نهاية اليوم، سنتوصل إلى قرار مشترك وموحد".

وأشار المزروعي، إلى أن جميع المشاركين في اللجنة الوزارية لـ "أوبك +"، بما في ذلك روسيا، والذي عقد في الأمس، وافقوا على توصيات لصياغة اتفاق اليوم.

وبدورها، أكدت مصادر لوكالة "رويترز"، أنه من المرجح أن توافق منظمة "أوبك" على خفض إنتاج النفط، خلال اجتماعهم الذي سيعقد، اليوم الخميس، بعد موافقة روسيا.

وانتهى اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لـ"أوبك +" يوم أمس الأربعاء دون اتفاق، فقد صوتت روسيا وكازاخستان ضد فكرة زيادة خفض إنتاج النفط بمقدار 1.5 مليون برميل في الربع الثاني من العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

تعقد لجنة المراقبة الوزارية لـ "أوبك +" اجتماع في فيينا 6 مارس/ آذار وتعقد منظمة "أوبك" اجتماعا اليوم 5 مارس/آذار، لبحث الحد من إنتاج النفط، حيث من المنتظر أن تناقش المنظمة ما إذا كانت ستزيد خفض إنتاج النفط لمواجهة تدهور الطلب الناجم عن الانتشار العالمي لفيروس "كورونا".