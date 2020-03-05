"أوبك" تتوقع نمو الطلب على النفط في عام 2020 إلى نحو نصف مليون برميل في اليوم

خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2020 إلى 0.48 مليون برميل في اليوم من 1.1 مليون كانت متوقعة في السابق، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان المنظمة، اليوم الخميس: "كان لتفشي فيروس كورونا الجديد تأثيرا سلبيا خطيرا على التوقعات الاقتصادية العالمية وتوقعات الطلب على النفط في عام 2020، وخاصة في الربعين الأول والثاني. ومن المتوقع أن يصل نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2020 إلى 0.48 مليون برميل يوميًا، مقارنةً بـ 1.1 مليون برميل يوميًا كانت متوقعة في ديسمبر/كانون الأول 2019".

وانتهى اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لـ"أوبك +" يوم أمس الأربعاء دون اتفاق، فقد صوتت روسيا وكازاخستان ضد فكرة زيادة خفض إنتاج النفط بمقدار 1.5 مليون برميل في الربع الثاني من العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

تعقد لجنة المراقبة الوزارية لـ "أوبك +" اجتماع في فيينا في 4 و6 مارس/ آذار وتعقد منظمة "أوبك" اجتماعا اليوم 5 مارس/آذار، لبحث الحد من إنتاج النفط، حيث من المنتظر أن تناقش المنظمة ما إذا كانت ستزيد خفض إنتاج النفط لمواجهة تدهور الطلب الناجم عن الانتشار العالمي لفيروس "كورونا".