تسجيل
19:37 GMT05 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    البنك المركزي في السودان

    آفاق اقتصادية واعدة أمام الخرطوم بعد قرار رفع العقوبات

    © AP Photo / Abd Raouf
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic4.img.sputniknews.com/images/104476/31/1044763175.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202003051044775144-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA--/

    أعلن البنك المركزي السوداني، أمس الأربعاء، تلقيه إخطارا برفع جميع العقوبات الاقتصادية الأمريكية المطبقة على السودان.

    أعلن محافظ البنك المركزي السوداني، بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، في بيان صحفي، نشر اليوم، إنهاء جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

    سد النهضة
    © REUTERS / Tiksa Negeri
    السودان يتحفظ على قرار "الخارجية العرب" بالتضامن مع دولتي المصب في ملف سد النهضة
    ونوه المحافظ، إلى أنه بموجب إلغاء هذين الأمرين، سترفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية، باستثناء بعض الأفراد والمؤسسات التي لها ارتباطات بأحداث دارفور.

    وحول آثار القرار الأمريكي على الواقع الاقتصادي والمالي في السودان، أشار الخبير الاقتصادي السوداني الدكتور، محمد الناير إلى أن "خطاب وزارة الخارجية الأمريكية، هو تأكيد لقرار سابق صدر في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، حين وافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على رفع الحظر الاقتصادي عن السودان، لكن لم تستطع الحكومات السابقة تسجيل هذا القرار، ولم تتجاوب البنوك على مستوى العالم في التعامل مع البنوك السودانية، خوفا من بقاء اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب".

    تسهيل تدفق الأموال إلى السودان

    وأضاف الدكتور الناير: "الولايات المتحدة أكدت على أنها رفعت جميع العقوبات منذ عام 2017، ويمكن أن يوظف هذا التأكيد بشكل إيجابي، بالإضافة إلى التواصل مع البنوك على مستوى العالم، لتسهيل التعاملات المصرفية مع البنوك السودانية، إذا حدث ذلك بالفعل يمكن أن يؤثر إيجابا على الاقتصاد السوداني، لأن هذا الاقتصاد عانى طيلة الفترة الماضية، من صعوبة التحويالات المصرفية، من وإلى السودان، وبالتالي كانت تؤثر على الصادرات وعلى الواردات وعلى تحويلات المغتربين العاملين في الخارج".

    70% من الشركات ما زالت تعمل

    وحول الشركات التي طبقت عليها العقوبات الأمريكية والبالغ عددها 157 شركة ومؤسسة، أشار الدكتور ناير إلى أنه: "لا نستطيع القول كلها موجودة الآن، ولكن ما لا يقل من 60 - 70% منها موجود، وهي أغلبها شركات ذات طبيعية حكومية، ومملوكة للدولة، إما بنسبة 100% أو ملكية جزئية، لذلك قامت أمريكا بحظر هذه الشركات.

    الدكتور الناير: "أبقت العقوبات على بعض الأفراد أو الشخصيات، التي لديها صلة بالحرب الحاصلة في دارفور، وهذا القرار صدر عام 2017، لكن لم يفعل القرار، لكن الأهم الآن هو النجاح في رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب في المراحل القادمة".

    ونوه الناير إلى أن رفع العقوبات "سيسهل قضية التحويلات المصريفية مع المصارف السودانية، إذا استطاع المصرف السوداني استثمار القرار الأمريكي في جذب التعاملات المصرفية".

    د. الناير "كان عدد المراسلين في الخارج طيلة الفترة الماضية محدودا جدا، كنا نتعامل مع مراسلين أو ثلاثة على الأكثر، في حين شبكة المراسلين العالمية هي شبكة كبيرة".

    وأكد الناير إلى أنه في حال "نجت الحكومة الانتقالية في تعميم القرار الأمريكي، وأثبتت أن هذه التحويلات لا علاقة لها بقائمة الدول الراعية للإرهاب، يمكن أن يحدث ذلك تحسن في التحويلات المصرفية من وإلى السودان".

    وخاطب المركزي السوداني جميع المصارف المحلية و المصارف المركزية العربية والمراسلين، وأبلغهم بالقرارات الجديدة، بهدف تنشيط الحركة المالية بين البلدان لزيادة المنفعة المشتركة.

    وتعرضت قطاعات اقتصادية سودانية كثيرة لخسائر فادحة، بسبب العقوبات الاقتصادية المطبقة على السودان، بحسب "الجزيرة"، على رأسها السكك الحديدية السودانية، حيث خسرت 83% من بنيتها التحتية، وتوقف عدد كبير من القاطرات عن العمل، وتوقف حوالي 1000 مصنع عن العمل، على خلفية العقوبات، بسبب عدم حصولها على قطع الغيار أو البرمجيات، كما طالت العقوبات الباحثين وأساتذة الجامعات.

    انظر أيضا:

    أمريكا تخطر السودان بإنهاء جميع العقوبات الاقتصادية
    رفع الدعم عن الخبز والمحروقات.. هل يفجر ثورة جديدة في السودان؟
    كوريا الجنوبية تؤجل إجراء عسكريا في جنوب السودان خوفا من كورونا
    السودان يتحفظ على قرار "الخارجية العرب" بالتضامن مع دولتي المصب في ملف سد النهضة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة للمصور كونستانتين تشالابوف من روسيا، التقطت بواسطة هاتف آيفون 11 برو، الفائزة في مسابقة تحدي المجتمع: وضع التصوير الليلي من شركة آبل
    الفائزون في مسابقة التصوير بواسطة آيفون 11
    رونالدينيو لم يستطع خداع شرطة باراغواي
    رونالدينيو لم يستطع خداع شرطة باراغواي
    أفضل وأسوأ الدول في العالم لتنشئة الأطفال
    أفضل وأسوأ الدول في العالم لتنشئة الأطفال
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك