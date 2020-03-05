وزير المال الروسي: انخفاض أسعار النفط لن يؤثر علينا ومستعدون لهذا السيناريو

أعلن وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الخميس، بأن روسيا لم تصل مع "أوبك+"، إلى اتفاق مستقبلي لتقليص إنتاج النفط، وأن غياب مثل هذا الاتفاق قد يؤدي إلى انخفاض في أسعار النفط، لكن روسيا مستعدة لمثل هذا السيناريو بفضل الاحتياطيات المتراكمة.

موسكو - سبوتنيك. وقال سيلوانوف، في محاضرة ألقاها في الجامعة المالية الحكومية: "الآن واحدة من المخاطر (للنمو الاقتصادي) هو أيضاً، النفط بطبيعة الحال. إذا كان أي شخص يتابع الأحداث، حيث عقد يوم أمس الأربعاء، اجتماع للدول الأعضاء في أوبك وروسيا، بشأن مسألة مواصلة تطوير سياسة تتعلق بحجم المبيعات في سوق النفط العالمي".

وأضاف: "نحن لاعب رئيسي مع المملكة العربية السعودية ولم نتوصل إلى اتفاق على أننا سنستمر في السيطرة على حجم إمدادات النفط للأسواق الخارجية".

وأوضح: "هذا يمكن أن يؤدي إلى أن حجم النفط سوف يرتفع، وأن الأسعار سوف تنخفض. لكن هذا ما كنا نستعد له بالضبط: أنشأنا احتياطيات وصندوق الرفاه الوطني الذي كان مليئا بالاحتياطيات وعائدات النفط في ما يسمى "السنوات السِمان".

وتبنت دول "أوبك"، اليوم الخميس، توصية بالموافقة في اجتماع تحالف "أوبك+"، يوم غدٍ الجمعة، على تخفيض إضافي في الإنتاج في الربع الثاني بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً مع عودة في النصف الثاني إلى الشروط الحالية للصفقة.

وأكدت أوبك أنها مستعدة لخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً، وتقترح على الحلفاء في الحلف، أخذ على عاتقهم الـ 500 ألف برميل المتبقية بما في ذلك روسيا.

في اجتماع لجنة "أوبك+"، يوم أمس الأربعاء، وفقاً لمصدر لوكالة "سبوتنيك"، عارضت روسيا تخفيضات إضافية في الإنتاج.