إلغاء منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام بسبب "كورونا"

أعلن رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أندريه بيلوسوف، اليوم الخميس، أن اللجنة المنظمة قررت عدم عقد المنتدى في عام 2020.

ونقل المتحدث باسم بيلوسوف قوله "من أجل الحفاظ على صحة المواطنين الروس والضيوف والمشاركين في المنتدى هذا العام، قررنا عدم عقده".

ويأتي هذا القرار تزامنا مع إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية بسبب تفشى فيروس "كورونا" ومعلومات عن انتشاره في الدول المشاركة في المنتدى.

وكان من المقرر عقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 3 إلى 6 يونيو/حزيران.

وفي أوائل فبراير/شباط، اتخذت الحكومة الروسية قراراً بنقل منتدى الاستثمار الروسي إلى سوتشي بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم. حيث كان من المقرر أن يعقد في الفترة من 12-14 فبراير.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" المستجد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، في جميع المناطق التي ينتشر بها الفيروس في العالم 93.455 حالة، فيما وصل عدد الوفيات 3.198 ألف حالة، بينما تعافى 50.690 ألف مصاب.