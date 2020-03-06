مصدر: لا خطط لعقد لقاء بين وزيري الطاقة الروسي والسعودي قبل اجتماع أوبك+

صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأنه ليس هناك خطط لعقد اجتماع ثنائي بين وزيري الطاقة الروسي والسعودي، ألكسندر نوفاك وعبد العزيز بن سلمان قبل اجتماع دول "أوبك+" اليوم الجمعة في فيينا.

وأجاب المصدر على سؤال حول الاجتماع الوزاري الثنائي قبل "اجتماع أوبك+" : "لا، لا يخطط له".

سيعقد اجتماع وزاري لجميع الدول المشاركة في اتفاقية "أوبك +" في فيينا، اليوم الجمعة.

وفي سياق متصل، تبنت دول "أوبك"، أمس الخميس، توصية للموافقة في اجتماع تحالف "أوبك+"، اليوم الجمعة، على تخفيض إضافي في الإنتاج في الربع الثاني بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً مع عودة في النصف الثاني إلى الشروط الحالية للصفقة.

وأكدت أوبك أنها مستعدة لخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً، وتقترح على الحلفاء في "أوبك+"، أن يأخذوا على عاتقهم الـ 500 ألف برميل المتبقية بما في ذلك روسيا.