أسعار النفط تنخفض بـ 5%... وبرنت أقل من 48 دولارا للبرميل لأول مرة منذ يوليو 2017

انخفضت أسعار النفط العالمية بعد ظهر اليوم الجمعة، بعد أن وافقت روسيا على تخفيض أسعار النفط وفق اتفاق "أوبك +" فقط، في ظل الظروف الحالية، ولكنها لن تقوم بأي تخفيضات إضافية في الإنتاج، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "رويترز".

وبحلول الساعة 10:42 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر مايو لخام "برنت" بنسبة 4.78٪ أي إلى 47.6 دولارًا للبرميل، وانخفضت أسعار العقود الآجلة لشهر أبريل للخام "تكساس الوسيط" بنسبة 4.58٪ أي إلى 43.8 دولارًا للبرميل، ووصل انخفاض الأسعار إلى 5.6٪ كحد أقصى، بحسب ما ذكرت الوكالة.

وأكدت مصادر لوكالة "سبوتنيك" بأن روسيا وافقت على العمل بحسب اتفاق تحالف "أوبك+"، ولكن لا يوجد موقف نهائي من أي تخفيضات إضافية لإنتاج النفط.

وفي سياق متصل، تبنت دول "أوبك"، أمس الخميس، توصية للموافقة في اجتماع تحالف "أوبك+"، اليوم الجمعة، على تخفيض إضافي في الإنتاج في الربع الثاني بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً مع عودة في النصف الثاني إلى الشروط الحالية للصفقة.

وأكدت أوبك أنها مستعدة لخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً، وتقترح على الحلفاء في "أوبك+"، أن يأخذوا على عاتقهم الـ 500 ألف برميل المتبقية بما في ذلك روسيا.