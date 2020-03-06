نوفاك يعقد اجتماعا مع ممثلي الدول غير الأعضاء في "أوبك"

عقد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في العاصمة النمساوية فيينا، اجتماعا مع الدول خارج "أوبك"، وذلك قبل بدء اجتماع أعضاء دول"أوبك +".

وقال مصدر في إحدى البعثات في تصريح لوكالة "سبوتنك": "نوفاك يعقد الآن اجتماعا مع أعضاء الدول غير الأعضاء في أوبك"، مؤكدا أنه يحضر في الاجتماع جميع الدول الأعضاء الموافقة على تخفيض مستوى الإنتاج، خارج أوبك.

في غضون ذلك، قال وزير الطاقة الكازاخي نورلان نوغاييف، في تصريح صحفي، إن أعضاء دول أوبك وغير الأعضاء في أوبك يواصلون عقد اجتماعات ثنائية، وقال "تتواصل عدة لقاءات ثنائية"، مضيفا: "هناك برنامج لمواصلة المباحثات".

ويناقش أعضاء دول "أوبك +"، اليوم الجمعة، في فيينا، مصير صفقة فيينا في مواجهة تباطؤ الطلب على النفط بسبب فيروس كورونا وإمكانية تعميق خفض الإنتاج من قبل التحالف لدعم السوق.

يأتي ذلك في وقت، انخفضت فيه أسعار النفط العالمية بعد أن وافقت روسيا على تخفيض أسعار النفط وفق اتفاق "أوبك +" فقط، في ظل الظروف الحالية، ولكنها لن تقوم بأي تخفيضات إضافية في الإنتاج، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "رويترز".

وبحلول الساعة 10:42 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر مايو/أيار لخام "برنت" بنسبة 4.78% أي إلى 47.6 دولار للبرميل، وانخفضت أسعار العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان للخام "تكساس الوسيط" بنسبة 4.58% أي إلى 43.8 دولار للبرميل، ووصل انخفاض الأسعار إلى 5.6% كحد أقصى، بحسب ما ذكرت الوكالة.

وأكدت مصادر لوكالة "سبوتنيك" بأن روسيا وافقت على العمل بحسب اتفاق تحالف "أوبك+"، ولكن لا يوجد موقف نهائي من أي تخفيضات إضافية لإنتاج النفط.