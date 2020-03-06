أسعار النفط تهبط إلى أكثر من 7% وسط أنباء تتحدث عن خلافات في محادثات "أوبك+"

تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل حاد، مساء اليوم، بأكثر من 7%، وهبط خام برنت إلى أدنى مستوياته منذ 11 تموز/يوليو 2017، وذلك في ضوء الأخبار حول اجتماع ممثلي دول "أوبك+".

موسكو – سبوتنيك. ووفقا لبيانات التداول، اعتبارا من الساعة 18.09 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر مايو/أيار لمزيج برنت، بنسبة 7.26% ليصل إلى 46.36 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان لخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 7.71%، إلى 42.36 دولار للبرميل.

وأولى المستثمرون اهتماما بتقارير وسائل الإعلام بأن محادثات "أوبك+" على وشك الانهيار.

ووفقا للتقارير لم يتمكن ممثلو "أوبك" و"أوبك+"، من الاتفاق على توقيت تمديد الخفض الحالي.

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن مفاوضات "أوبك+" انتهت بدون اتفاق، لأن روسيا لم توافق على تخفيض إضافي في الإنتاج.