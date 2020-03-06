وزير الطاقة السعودي يعلق على عدم التوصل لاتفاق بخصوص تخفيض إنتاج النفط

قال وزير الطاقة السعودي، اليوم الجمعة، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت المملكة سترفع إنتاج النفط بعد انهيار اتفاق لأوبك+ حول تحديد الإنتاج: "سأترككم تتساءلون".

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان للصحفيين: "سأترككم تتساءلون"، لدى وصوله إلى فندقه بعد أن غادر اجتماع في مقر أوبك في فيينا.

وكان وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أعلن أن تحالف أوبك+ قرر إلغاء القيود المفروضة على إنتاج النفط بسبب عدم التوصل لتوافق بين الدول الـ 24 حول موقف السوق.

ويذكر أن أسعار النفط العالمية بعد ظهر اليوم الجمعة، قد انخفضت لأدنى حد لها منذ عام 2017، بعد أن وافقت روسيا على تخفيض أسعار النفط وفق اتفاق "أوبك +" فقط، في ظل الظروف الحالية، ولكنها لن تقوم بأي تخفيضات إضافية في الإنتاج، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "رويترز".

وأكدت أوبك أنها مستعدة لخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً، وتقترح على الحلفاء في "أوبك+"، أن يأخذوا على عاتقهم الـ 500 ألف برميل المتبقية بما في ذلك روسيا.