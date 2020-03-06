لا توجد خطة بديلة لدول "أوبك+" بعد فشل المفاوضات

أعلن عضو الوفد العماني للمفاوضات في فيينا، علي الريامي، أنه لا توجد خطة بديلة لتحالف الدول المصدرة للنفط "أوبك+" بعد فشل المحادثات، اليوم الجمعة.

فيينا - سبوتنيك. وقال الريامي عقب انتهاء اجتماع "أوبك +": "لا يوجد اتفاق. وليس هناك "خطة ب".

وجاء ذلك بعد أن أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن تحالف أوبك+ ألغى القيود المفروضة على إنتاج النفط بسبب عدم توصل الدول الـ 24 إلى توافق حول الوضع الحالي للسوق.

ولم يتمكن ممثلو "أوبك" و"أوبك+"، من الاتفاق على توقيت تمديد الخفض الحالي، وانتهت مفاوضات "أوبك+" دون اتفاق، لأن روسيا لم توافق على تخفيض إضافي في الإنتاج.

وقال نوفاك لوكالة "سبوتنيك": "تم اتخاذ القرار الحالي بسبب عدم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الطريقة التي ينبغي أن تتصرف بها جميع البلدان الأربعة والعشرين في ظل الوضع الراهن".

وأضاف نوفاك: "لذلك، قد تحين لحظة ابتداء من الأول من شهر نيسان/أبريل لاستثناء الحصص وخفض الإنتاج، الذي كان معمولا بهما في السابق، لكن هذا لا يعني إطلاقا عدم قيام كل دولة بتحليل وضع السوق".

وقال الوزير الروسي: "صيغة لجنة المراقبة الوزارية باقية... سنواصل مراقبة الموقف سويا. وفقًا للميثاق (ميثاق تعاون أوبك+)، سيتعين علينا الاجتماع وعقد اجتماعات مشتركة لمراقبة وتقييم حالة السوق وما إلى ذلك".

وكانت قد تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل حاد، مساء اليوم، بأكثر من 8 في المئة، وهبط خام برنت إلى أدنى مستوياته منذ 11 تموز/يوليو 2017، وذلك في ضوء الأخبار حول اجتماع ممثلي دول "أوبك+".