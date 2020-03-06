لا توجد خطة بديلة لدول "أوبك+" بعد فشل المفاوضات

فيينا - سبوتنيك. وقال الريامي عقب انتهاء اجتماع "أوبك +": "لا يوجد اتفاق. وليس هناك "خطة ب".
وجاء ذلك بعد أن أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن تحالف أوبك+ ألغى القيود المفروضة على إنتاج النفط بسبب عدم توصل الدول الـ 24 إلى توافق حول الوضع الحالي للسوق.
ولم يتمكن ممثلو "أوبك" و"أوبك+"، من الاتفاق على توقيت تمديد الخفض الحالي، وانتهت مفاوضات "أوبك+" دون اتفاق، لأن روسيا لم توافق على تخفيض إضافي في الإنتاج.
وقال نوفاك لوكالة "سبوتنيك": "تم اتخاذ القرار الحالي بسبب عدم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الطريقة التي ينبغي أن تتصرف بها جميع البلدان الأربعة والعشرين في ظل الوضع الراهن".
وأضاف نوفاك: "لذلك، قد تحين لحظة ابتداء من الأول من شهر نيسان/أبريل لاستثناء الحصص وخفض الإنتاج، الذي كان معمولا بهما في السابق، لكن هذا لا يعني إطلاقا عدم قيام كل دولة بتحليل وضع السوق".
وقال الوزير الروسي: "صيغة لجنة المراقبة الوزارية باقية... سنواصل مراقبة الموقف سويا. وفقًا للميثاق (ميثاق تعاون أوبك+)، سيتعين علينا الاجتماع وعقد اجتماعات مشتركة لمراقبة وتقييم حالة السوق وما إلى ذلك".
وكانت قد تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل حاد، مساء اليوم، بأكثر من 8 في المئة، وهبط خام برنت إلى أدنى مستوياته منذ 11 تموز/يوليو 2017، وذلك في ضوء الأخبار حول اجتماع ممثلي دول "أوبك+".
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