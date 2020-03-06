وزير النفط الإيراني: بعض أعضاء "أوبك" كانوا يصرون على انضمام المستقلين لتخفيضات الإنتاج

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، اليوم الجمعة، إن بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) كانوا يصرون على أن ينضم المنتجون من خارج المنظمة إلى تخفيضات الإنتاج في الاجتماع الذي عُقد في فيينا، لكنهم لم يقبلوا بحسب ما ذكره موقع "شانا" الإخباري التابع لوزارة النفط.

وقال زنغنه: "بعض أعضاء أوبك كانوا يصرون على أنه يجب على المنتجين المستقلين خفض الإنتاج بكمية محددة وهم لم يقبلوا تلك الكمية... هذا جعل العمل يصل في نهاية طريق مسدود".

وأضاف زنغنه: "إن عقد اجتماع آخر قريبا بين أوبك والمنتجين المستقلين سيكون أمرا صعبا بسبب المخاوف الصحية لفيروس كورونا لكنه من الممكن التوصل إلى اتفاقات عبر مؤتمرات بالفيديو".

وجاء ذلك بعد أن أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن تحالف أوبك+ ألغى القيود المفروضة على إنتاج النفط بسبب عدم توصل الدول الـ 24 إلى توافق حول الوضع الحالي للسوق.

ولم يتمكن ممثلو "أوبك" و"أوبك+"، من الاتفاق على توقيت تمديد الخفض الحالي، وانتهت مفاوضات "أوبك+" دون اتفاق، لأن روسيا لم توافق على تخفيض إضافي في الإنتاج.

وكانت قد تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل حاد، مساء اليوم، بأكثر من 8 في المئة، وهبط خام برنت إلى أدنى مستوياته منذ 11 تموز/يوليو 2017، وذلك في ضوء الأخبار حول اجتماع ممثلي دول "أوبك+".