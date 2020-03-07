مصنع أوكراني ينتج سيارات روسية

وقال المتحدث باسم شركة "أوكرافتو" التي يتبع لها مصنع "زاز"، في تصريحات صحفية إن مصنع "زاز" بدأ ينتج سيارات "لادا" على سبيل التجربة في إطار عملية تفتيشية.

وأشار دميتري سكليارينكو، المتحدث باسم شركة "أوكرافتو"، إلى أن عملية التفتيش التي تتضمن إنتاج السيارات على سبيل التجربة ينفذها شركاء المصنع المحتملون منهم "مجموعة رينو".

ومن الممكن أن تؤدي عملية التفتيش إلى التوصل إلى اتفاق يتيح لمصنع "زاز" أن يصنع سيارات "لادا".

ويعتبر مصنع "زاز" أكبر مصنع للسيارات في أوكرانيا. ولا ينتج هذا المصنع شيئا يذكر منذ 5 أعوام.