أذربيجان: نؤمن بالحفاظ على أهمية "أوبك+" والعودة في المستقبل إلى الحد من الإنتاج

صرح المتحدث باسم شركة النفط "سوكار" الحكومية الأذربيجانية، إبراهيم أحمدوف، بأن الشركة تؤمن بالحفاظ على أهمية اتفاقية "أوبك+"، والعودة في المستقبل للحد من إنتاج النفط وفقاً لاحتياجات السوق.

باكو - سبوتنيك. وقال أحمدوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، نشرت اليوم السبت: "بشكل عام، أعتقد أن "صيغة أوبك+"، ستبقى ملائمة، وفي المستقبل قد يتم طرح مسألة الحصص المشتركة للحد من إنتاج النفط وفقاً للطلب في السوق بسبب انخفاض الأسعار".

وجاء ذلك بعد أن أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن تحالف أوبك+ ألغى القيود المفروضة على إنتاج النفط بسبب عدم توصل الدول الـ 24 إلى توافق حول الوضع الحالي للسوق.

ولم يتمكن ممثلو "أوبك" و"أوبك+"، من الاتفاق على توقيت تمديد الخفض الحالي، وانتهت مفاوضات "أوبك+" دون اتفاق، لأن روسيا لم توافق على تخفيض إضافي في الإنتاج.

وكانت قد تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل حاد، مساء اليوم، بأكثر من 8 في المئة، وهبط خام برنت إلى أدنى مستوياته منذ 11 تموز/يوليو 2017، وذلك في ضوء الأخبار حول اجتماع ممثلي دول "أوبك+".