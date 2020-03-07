أرامكو السعودية تخفض سعر بيع خامها العربي الخفيف 

قررت أرامكو السعودية، اليوم السبت، تخفيض سعر بيع خامها العربي الخفيف في أبريل/نيسان بمقدار 7 دولارات للبرميل لأمريكا وبمقدار 8 دولارات لأوروبا.

كما قررت تخفيض سعر بيع خامها العربي الخفيف للعملاء الآسيويين في شحنات أبريل بمقدار 6 دولارات للبرميل، بحسب "رويترز".

وانتهت أرامكو من طرحها العام الأولي، في ديسمبر/ كانون الأول، والذي جمعت من خلاله 29.4 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق، وأصبحت قيمتها السوقية هي الأكبر عالميًا، متجاوزة شركتي "مايكروسوفت" و"آبل".

وعرضت أرامكو أقل من 2% من أسهمها، واختارت السوق المحلي، الذي اعتمدت عليه بشكل كبير في جمع التمويل، بالإضافة إلى مستثمرين من الأسواق الخليجية المجاورة.