"قطر للبترول" تستحوذ على حصة بمليار دولار لشركة نرويجية

أعلنت شركة "قطر للبترول"، اليوم الأحد، إبرام اتفاقية ملزمة للاستحواذ على كامل حصة شركة "يارا" النرويجية في شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) والبالغة 25 بالمئة، مقابل مليار دولار أمريكي.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لموقع "قطر للبترول" على الانترنت، تعتبر شركة "قافكو"، والتي تم تأسيسها كمشروع مشترك عام 1969، أكبر منتج لليوريا في العالم من موقع واحد؛ حيث تقوم بإنتاج وتوريد نسبة كبيرة من كميات اليوريا المتداولة في الأسواق العالمية.

وقبل توقيع الاتفاقية، كانت "قافكو" مملوكة لشركة صناعات قطر بنسبة 75 بالمئة وشركة يارا بنسبة 25 بالمئة.

وبهذه المناسبة، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "قطر للبترول" سعد الكعبي، "نحن سعداء بالتوقيع على هذه الاتفاقية مع شركة يارا، والتي من شأنها أن ترفع حصتنا الفعلية في قافكو. بهذا تكون قطر للبترول قد قدّمت مثالاً آخر على التنفيذ الناجح لاستراتيجيتها لبناء القدرات ودعم الإمكانات والمساهمة في تعزيز وتطوير صناعة النفط والغاز في البلاد".

وستخضع هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها حسب الاتفاق بين الطرفين مليار دولار أمريكي، للموافقات التنظيمية المعتادة.