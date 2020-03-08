إلغاء مؤتمر صحفي لشركة طيران عالمية بسبب "كورونا"

ألغى منظمون مؤتمرا لشركة "ويز" للطيران في أبوظبي، وذلك بسبب فيروس كورونا.

وقالت "رويترز" إن المؤتمر الصحفي كان من المقرر أن يحضره الرئيس التنفيذى للشركة جوزيف فارادي.

وأُلغي المؤتمر "بدافع الحذر الشديد وانسجاما مع التوجيهات الحكومية".

وحسب رسالة بالبريد الإلكتروني، كانت "ويز" للطيران ستعلن عن خطوط رحلات جديدة وأنباء أخرى.

وكانت شركة الطيران الأوروبية قد قالت إنها ستطلق "ويز" للطيران في أبوظبي هذا العام.