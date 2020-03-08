تهاوي أسهم أبوظبي والكويت بعد انهيار اتفاق "أوبك"

تهاوت الأسهم الخليجية في المعاملات المبكرة، اليوم الأحد، بعد انهيار اتفاق خفض المعروض النفطي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، مما دفع بأسعار الخام للانخفاض بشدة.

وتراجع مؤشر أبوظبي 5.7 بالمئة في المعاملات المبكرة ونزلت الأسهم الكويتية خمسة بالمئة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وهبط مؤشر دبي 3.75 بالمئة، مع تخوف المستثمرين حيال توقعات الاقتصاد العالمي في ظل تفشي فيروس كورونا . وتفتح السوق السعودية في الساعة 0700 بتوقيت غرينتش.

و لم يتمكن ممثلو "أوبك" و"أوبك+"، من الاتفاق على توقيت تمديد الخفض الحالي، أو خفض الإنتاج بشكل إضافي، وانتهت مفاوضات "أوبك+" بدون اتفاق، لأن روسيا لم توافق على تخفيض إضافي في الإنتاج.

وكانت قد تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل حاد مساء الجمعة، بأكثر من 8 بالمئة، وهبط خام برنت إلى أدنى مستوياته منذ 11 يوليو/ تموز 2017، وذلك في ضوء الأخبار حول اجتماع ممثلي دول "أوبك+".

وأجرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محادثات مع حلفائها اليوم الجمعة بعد أن أبلغت المنظمة روسيا والآخرين أنها تحبذ خفض الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا إضافية حتى نهاية 2020.