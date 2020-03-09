انحفاض أسعار النفط بنسبة 30% بسبب فشل اتفاق أوبك+

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط أكثر من 30 في المئة، اليوم الاثنين، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، وذلك بعد فشل محادثات أوبك+ مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لماركة برنت بنسبة 32,28 للبرميل الواحد، بالإضافة إلى انخفاض العقود الآجلة لماركة خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 28.33 دولارًا للبرميل.

وفي السياق نفسه، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل، اليوم الاثنين، في سوق العملات الدولية لأعلى مستوياته منذ مارس/آذار 2016، ليتجاوز الـ 73 روبلا للدولار الواحد .

وكذلك الأمر ساد حال صرف اليورو الذي اقترب من الـ 84 روبلا مقابل اليورو الواحد لأول مرة منذ شباط / فبراير 2016 .

وبحسب بيانات البورصة العالمية يتداول الدولار الآن عند 72.77 روبل مقابل الدولار الواحد ، واليورو عند 83.79 روبل .

وتأتي تلك الانتكاسة لسعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو على خلفية هبوط أسعار العقود الآجلة للنفط لأكثر من 20 في المئة.