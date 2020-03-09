بورصات الخليج تنخفض بسبب انهيار أسعار النفط

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الإثنين، عن انخفاض وخسائر كبيرة سجلتها بورصات الخليج في الأسواق وذلك بسبب انهيار أسعار النفط العالمية.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن بورصات ​الخليج​ تسجل خسائر كبرى على خلفية انهيار أسعار ​النفط​.

وبحسب الوكالة فإن بورصات ​دول الخليج​ سجلت، يوم أمس الأحد، أدنى مستوى لها منذ سنوات، بعد فشل منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) و​روسيا​ في الاتفاق على خطوات لرفع الأسعار المتأثرة بانتشار "فيروس كورونا" المستجد.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط أكثر من 30 في المئة، اليوم الاثنين، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام.