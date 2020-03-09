البنك المركزي الروسي يعلق شراء العملة الأجنبية لمدة 30 يوما بسبب تقلبات السوق

وجاء في البيان الصحفي للبنك: "قرر بنك "روسيا" عدم شراء عملات أجنبية من السوق المحلية لمدة 30 يوما، كجزء من عملية تنفيذ آلية الميزانية، وتم اتخاذ هذا القرار لزيادة إمكانية التنبؤ بالسلطات النقدية وتقليل تقلبات الأسواق المالية في مواجهة التغيرات الكبيرة في سوق النفط العالمية، وهذا القرار يشمل المشتريات المنتظمة للعملة الأجنبية، وتنفيذ المشتريات المؤجلة في عام 2018".

وأضاف البيان، أن قرار استئناف العمليات بالعملة الأجنبية سيتم اتخاذه وفقا للوضع في السوق المالية خلال شهر مارس/آذار من هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الروسي يراقب الوضع في السوق المالية وهو على استعداد لاستخدام أدوات إضافية للحفاظ على الاستقرار في الأسواق المالية.

ووفقا لقانون الميزانية، تشتري وزارة المالية الروسية عملة شهريا بقيمة الدخل الإضافي من بيع النفط، وترسل وزارة المالية هذه العملة إلى الاحتياطيات، ويعمل البنك المركزي الروسي كوكيل لوزارة المالية للشراء في السوق المفتوحة.