تراجع أسهم البورصة السعودية بنحو 9% ووقف التداول بـ"أرامكو"

هبطت الأسهم السعودية بشكل حاد في مستهل التعاملات في السوق المالية، اليوم الاثنين، وتراجع المؤشر العام بـ 9.1 بالمئة، قرب 6200 الآف نقطة، للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016؛ في حين هوى سعر سهم "أرامكو" بنحو 10 بالمئة.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب مؤشرات البورصة السعودية "التداول"، تراجعت جميع الأسهم المدرجة بالسوق السعودية بدون استثناء، فيما تراجعت غالبية الأسهم بالنسب القصوى 10 بالمئة، تتصدرها أسهم مصرف الراجحي وشركة النفط السعودية "أرامكو"؛ وكذلك شركة البتروكيماويات العملاقة "سابك" وبنك الأهلي التجاري.

ويتداول قطاع البنوك قرب أدنى مستوى، منذ مارس/آذار 2018؛ حيث يتراجع القطاع بنحو 9.5 في بالمئة.

وتراجع الأسهم يحدث على خلفية انهيار أسعار النفط العالمية بأكثر من 30% بعد إخفاق دول أوبك+ بالتوافق على تعديل اتفاقهم أو تمديده، يضاف إليه تأجج المخاوف حيال الطلب العالمي على الخام والنمو الاقتصادي؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

كما هوت أسواق الخليج خلال تعاملاتها اليوم بشكل حاد، حيث تراجع سوق دبي المالي بنحو 8.8 بالمئة ونحو 8.5 بالمئة لسوق أبو ظبي؛ كذلك تراجعت بورصة قطر بنحو 8.7 بالمئة، والكويت 9.2 بالمئة.

وتشهد الأسواق العالمية هبوطا حادا في الأسهم، على خلفية انخفاض أسعار النفط العالمية بأكثر من 30%، بعد إخفاق دول "أوبك +" بالتوافق على تعديل الاتفاق أو تمديده.