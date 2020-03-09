انهيار البورصة المغربية بشكل مفاجئ

انخفض مؤشر "مازي" المغربي، اليوم الاثنين، ليسجل أدنى معدلاته بنسبة تقدر بحوالي 10% منذ بداية العام الجاري.

وواصل المؤشر انخفاضه منذ الجمعة الماضي، ليسجل اليوم أدنى معدلاته بنسبة 4.50%، والذي وصفته الصحف المغربية "بالانهيار المفاجئ"، بحسب موقع "برلمان".

وانخفضت جميع أسهم السوق المغربية عدا "ديزواي" الذي ارتفع بنسبة 2.54%، لتسجل الأسهم لاحقا، وخلال نصف ساعة، اخفاضا حادا لأكبر رؤوس الأموال كـ "ماننير توسيت" و"مرصى ماروك" و"مكوزومار" و"التجاري" و"وفا-بنك".

جدير بالذكر أن هذه الانخفاضات، تسببت بزيادة ذعر ومخاوف المستثمرين الذين حاولوا ترك أماكنهم الاستثمارية.

ويأتي هذا الانخفاض بعد مخاوف داخل بورصة الدار البيضاء من أزمة تفشي الفيروس التاجي كورونا المستجد، والانخفاض التدريجي لأسعار النفط عالميا.