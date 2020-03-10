رغم انهيار أسعار النفط... مؤشر السوق السعودية يرتفع

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بـ 5.5 في المئة، اليوم الثلاثاء، ليتداول فوق مستوى 6650 نقطة؛ وذلك عقب ارتفاع سعر خام برنت لـ 36.9 دولار للبرميل، بعدما مني بخسائر كبيرة أمس.

موسكو - سبوتنيك. وارتفعت جميع الأسهم المدرجة بالسوق السعودية بدون استثناء، حيث ارتفعت غالبية الأسهم بأكثر من 6 بالمئة؛ وسجلت أسهم 10 شركات ارتفاعا بأكثر من 8 بالمئة، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وتصدر سهم شركة البتروكيماويات السعودية الضخمة "سابك" الأسهم القيادية مرتفعا بنحو 8.4 بالمئة، وسهمي "مصرف الراجحي" وشركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، وكذلك شركة "معادن" 6.5 بالمئة لكل منها.

وارتفعت أسواق الخليج خلال تعاملاتها اليوم بشكل كبير؛ حيث تتصدر بورصة الكويت المكاسب بعد ارتفاعها بنحو 6 بالمئة.

وارتفع سوق دبي المالي بنحو 5 بالمئة، ونحو 4.2 بالمئة لسوق أبو ظبي؛ كذلك ارتفعت بورصة قطر بنحو 3 بالمئة.

يذكر أن أسعار النفط انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعدما فشلت منظمة "أوبك" وحلفاؤها في التوصل إلى اتفاق لخفض إمدادات الإنتاج، وشروع السعودية في زيادة إنتاجها وخفض سعر خامها.