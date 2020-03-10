السعودية: لا حاجة لاجتماع "أوبك+" في غياب اتفاق على كيفية التعامل مع الأزمة

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع لمجموعة "أوبك+" في الفترة من مايو/ أيار إلى يونيو/ حزيران، في غياب اتفاق على الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع أثر فيروس كورونا على الطلب والأسعار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير، قوله ردا على تصريحات نظيره الروسي، اليوم: "لا أرى مبررا لعقد اجتماعات في مايو (أيار)-يونيو(حزيران) من شأنها فقط إظهار فشلنا في القيام باللازم في أزمة كهذه وتبني الإجراءات الضرورية".

وقال إنه ينبغي على كل منتج للنفط الحفاظ على حصته في السوق بعدما نُقل عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله، في وقت سابق، إن تخفيضات الأسعار التي قدمتها أرامكو السعودية أدت لذعر في السوق.

وتابع: "في سوق حرة، يجب أن يبدي كل منتج للنفط قدرته على المنافسة ويحافظ على حصته في السوق ويعززها".