أسواق الأسهم الإماراتية ترتد صعودا وتربح 8 مليار دولار

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية كسبت القيمة السوقية لأسهم الشركات 31.8 مليار درهم في ختام التعاملات. (الدولار يساوي 3.67 درهم إماراتي)

وقفز المؤشر العام لسوق دبي إلى مستوى 2231 نقطة بنمو نسبته 7.32 %، وقد ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بزيادة نسبتها 5.52 % مقارنة مع الجلسات السابقة.

وشملت قائمة الرابحين غالبية الأسهم المتداولة في الأسواق وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى مستوى 9.62 درهم ولحق به في نفس الاتجاه سهم بنك دبي الإسلامي الصاعد إلى 4.92 درهم، كما صعد سهم إعمار إلى 2.90 درهم، بالإضافة إلى سهم أرامكس 2.86 درهم.

وفي سوق العاصمة أبوظبي ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول إلى 12 درهما، كما صعد سهم أبوظبي التجاري إلى 5.8 درهم ومصرف أبوظبي الإسلامي 4.63 درهم والدار إلى 1.96 درهم وحقق سهم اتصالات مكاسب كبيرة بالغا مستوى 13.82 درهم.