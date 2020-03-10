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    وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، 2018

    وزير النفط العراقي: اتصالات مع أعضاء "أوبك+" لوقف انهيار أسعار الخام

    © AFP 2020 / HADI MIZBAN
    اقتصاد
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    الموضوع:
    انهيار أسعار النفط بعد فشل اتفاق أوبك+ (21)
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    قال وزير النفط العراقي، إنه على اتصال مع بقية أعضاء "أوبك+" بشأن أسعار النفط.

    وأكد الوزير ثامر الغضبان لوكالة "رويترز" أنه يجري اتصالاته مع أعضاء "أوبك+" بشأن وقف انهيار أسعار الخام.

    سجلت أسعار النفط ارتفاعا قدره 8 % في وقت يتطلع فيه المستثمرون إلى تحفيزات اقتصادية بعد التناقص في إصابات فيروس "كورونا" في الصين.

    وقالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم الثلاثاء، إن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أبريل/ نيسان لآسيا بواقع 5 دولارات بخصم 3.20 دولار للبرميل عن متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة مقارنة مع الشهر الماضي.

    توازن القوى في الأسواق العالمية للنفط
    © Sputnik .
    توازن القوى في الأسواق العالمية للنفط

    وقالت سومو في بيان نشرته "رويترز"، إنه جرى تسعير خام البصرة الثقيل لآسيا في نفس الشهر بخصم 5.30 دولار للبرميل عن أسعار عمان/دبي المعروضة.

    وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أبريل، لأسواق أمريكا الشمالية والجنوبية عند مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت منقوصا منه 1.05 دولار للبرميل، بانخفاض عن الشهر السابق، ونزل سعر خام كركوك للولايات المتحدة إلى خصم 2.40 دولار للبرميل عن أرجوس.

    وبالنسبة لأوروبا، نزل سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أبريل، بواقع خمسة دولارات للبرميل إلى سعر برنت المؤرخ منقوصا منه 8.80 دولار للبرميل، وهبط سعر البيع الرسمي لخام كركوك في أبريل إلى خصم 6.85 دولار.

    تتعافى أسعار النفط من "أكبر خسارة تسجلها في يوم واحد في نحو 30 عاما"، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.85 دولار أو ما يعادل 8.3% إلى 37.21 دولار للبرميل، بينما ربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.46 دولار أو 7.9% إلى 33.59 دولار للبرميل، وفقا لوكالة "رويترز".

    ونزل الخامان القياسيان 25%، أمس الاثنين، لينخفضا لأدنى مستوياتها منذ فبراير/ شباط 2016، ويسجلا أكبر تراجع بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 17 يناير/ كانون الثاني 1991، حين تراجعت أسعار النفط عند اندلاع حرب الخليج.

    الموضوع:
    انهيار أسعار النفط بعد فشل اتفاق أوبك+ (21)

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