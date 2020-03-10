الولايات المتحدة تؤجل بيع نفط خام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي

قالت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء إنها أرجأت بيع ما يصل إلى 12 مليون برميل نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بسبب هبوط سعر الخام.

وقال بيان للوزارة بهذا الخصوص: "في ضوء التقلبات الأخيرة في أسواق النفط العالمية، تعلق وزارة الطاقة الأمريكية بيع النفط الخام المعلن عنه مؤخرا من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط".

وأكد على أن الإدارة تقوم بمراقبة وتقييم أسواق النفط العالمية بشكل مستمر وستوفر معلومات محدثة مع تغير ظروف السوق".

وأضاف: "تم تصميم عملية البيع لزيادة إيرادات صيانة منشآت "SPR" وترقيتها، ونظرًا لظروف أسواق النفط الحالية، فإن هذا ليس هو الوقت الأمثل للبيع".

وكانت الوزارة قد أعلنت، في آواخر فبراير/شباط، عن نيتها بيع كميات من النفط الخام من الاحتياطي البترولي المخصص للطوارئ، وذلك قبل تفشي فيروس كورونا، و قبل بداية حرب أسعار بين منتجي النفط الرئيسيين السعودية وروسيان والتي هوت بأسعار الخام.

وارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن سجلت أكبر هبوط منذ 30 عاما.