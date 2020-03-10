خبير إيطالي: قرار السعودية الأحادي بشأن النفط يخدم مصلحة واشنطن

رأى مدير معهد "فيجن آند غلوبال تريندز" الإيطالي الدولي للدراسات التحليلية، تيبيريو غراتسياني، اليوم الثلاثاء، أن قرار المملكة العربية السعودية زيادة الإنتاج وبالتالي خفض سعر النفط، مفيد للولايات المتحدة ويجعل سوق النفط أكثر فوضوية.

روما - سبوتنيك. وقال غراتسياني لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن قرار السعودية الأحادي بتخفيض سعر النفط كان حيلة تكتيكية كانت موجهة بشكل أساسي ضد روسيا".

وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بأي نوع من مصادر الطاقة، سواء من وجهة نظر تطوير التكنولوجيا أو التحسينات في البنية التحتية أو كما هو الحال في هذه الحالة، من وجهة نظر السوق أو المعاملات فيها، فإنكم تتصرفون دائما، بوعي أو لا، في سياق جيوسياسي. لذلك، فإن قرار السعودية له بعد جيوسياسي واضح".

وأضاف: "قد يساعد سلوك الرياض على التصدي لمحاولات روسيا تعزيز جهودها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأوضح غراتسياني: "في الوقت الحالي، تخدم "ضربة الرأس" السعودية مصلحة الولايات المتحدة، فهي تعاقب روسيا وتنشئ مشاكل غير مباشرة للصين، أي أنها تضرب دولتين، روسيا والصين، التي أعلنت إدارة ترامب حربا تجارية معها منذ زمن بعيد".

وخلص رئيس المعهد إلى أنه "بسبب هذا القرار أصبحت سوق النفط أكثر فوضوية، مما كانت عليه سابقاَ".

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بأكثر من 20 بالمئة، مساء الأحد الماضي، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، فيما يشير إلى بداية حرب أسعار عقب إخفاق محادثات أوبك مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.

وأعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في وقت سابق، أن اتفاقية "أوبك +" لن تكون قائمة رسميا اعتبارا من 1 أبريل/ نيسان، لكن التحالف نفسه يبقى وسيعمل بموجب ميثاق التعاون إلى أجل غير محدود وفي إطار هذه الوثيقة.

ومن المتوقع حدوث استجابة مشتركة للوضع في سوق النفط، إذا لزم الأمر لذلك قد يعود التحالف في المستقبل إلى تنظيم مستوى الإنتاج. وقال الوزير أيضا، إنه من المقرر عقد اجتماعات "أوبك+" القادمة في الفترة من مايو/ أيار إلى يونيو/ حزيران عام 2020.